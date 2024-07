Happy Place Jennifer Lopez produrrà la serie TV tratta dal fenomeno BookTok

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) Netflix realizzerà unatelevisiva su, celebre romanzo di Emily Henry il cui adattamento televisivo coinvolgerà come produttrice anchecontinua a coltivare la sua presenza in casa Netflix, anche se questa volta in qualità di produttrice. La cantante e attrice di successo porterà in vita sui piccoli schermi in streaming l’adattamento di, romanzo scritto da Emily Henry che ha generato tantissima curiosità sul web diventando uno dei titoli più chiacchierati del. Seguendo la scia di It Ends with Us di Colleen Hoover, che prima di diventare un film ha riscosso successo sul, ancheapproderà sullo schermo.. Crediti: Amazon – VelvetMagIn questo caso sidi unatelevisiva originale in casa Netflix, che coinvolgerà anchecon la sua società di produzione Nuyorican Productions.