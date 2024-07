Giorgio Armani compie 90 anni gli auguri di Giorgia Meloni | Grande italiano icona di stile senza tempo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) “died eleganza,. È amore e passione per la bellezza, e il suo cammino iniziato negliSettanta riesce ancora a stupire il mondo. Il suo successo è una bellissima storia italiana: i suoi abiti sono esempi di eccellenza artigianale e manifatturiera, oggetti iconici e sintesi tra innovazione, creatività e cura del dettaglio”. Lo scrive sui social. Da Washington per il vertice Nato, la premier ha trovato ilper esprimere dai social un pensiero per i 90delstilista. “L’esdel Made in Italy è un connubio di talento, genialità e attenzione per i propri collaboratori. Caratteristiche che rendono i nostri imprenditori e le nostre imprese apprezzati e amati in tutto il mondo.