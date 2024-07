Etna di nuovo in attività con cenere vulcanica alcuni voli a rischio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) A partire dalle 22 di ieri sera si è osservato un graduale incremento dell’dell’e, in particolare, del cratere Voragine, già ripresa nel pomeriggio del 10 luglio. Il modello previsionale della dispersione dell’eventuale nube eruttiva indica una direzione Sud: in scia c’è anche il capoluogo etneo. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato poco a est del cratere Voragine a una elevazione di circa 2.800 metri sul livello del mare, come osservato dall’Ingv, Osservatorio etneo, di Catania.in arrivo all’aeroporto di Catania sono stati deviati su Palermo a causa dellaprodotta dall’. Lo riferisce la società che gestisce l’aeroporto “Falcone Borsellino”. L’Ingv, Osservatorio etneo, di Catania ha emesso un avviso per il volo, un Vona, di colore rosso.