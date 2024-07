Elon Musk e il chip nel cervello | Neuralink pronta per il secondo impianto Cosa era successo al primo paziente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha annunciato che la sua società di neurotecnologieriprenderà a installare impianti cerebrali negli esseri umani, dopo aver superato due mesi fa un problema che ha ridotto la capacità deloperato di muovere con il pensiero il cursore di un computer.: "Liberare il potenziale umano” La start-up, co-fondata danel 2016, mira a sviluppare un canale di comunicazione diretto tra ile i computer per restituire l'autonomia a persone con esigenze mediche, in particolare tetraplegia. La sua tecnologia, che promette in futuro di "liberare il potenziale umano", funziona attraverso un dispositivo delle dimensioni di cinque monete impilate che viene inserito nelattraverso un intervento chirurgico e permette di controllare i dispositivi con la mente.