Elkann | in Fiat 25 anni duri ho avuto paura di non farcela

(Di giovedì 11 luglio 2024) Torino, 11 lug. (askanews) – “Laha attraversato crisi, guerre, calamità naturali. Nel mio caso, questi ultimi 25sono stati; ho e abbiamoanchedi non, di fronte alle tantissime avversità che abbiamo dovuto affrontare”. Lo ha detto il presidente di Stellantis, John, nel corso delle celebrazioni del 125esimoversario di fondazione della, evento in corso al Lingotto di Torino. “Non abbiamo mai smesso di lavorare, di cercare soluzioni, di credere nel nostro futuro e di difendere con tenacia quello che abbiamo costruito”, ha aggiunto. Durante il suo intervento,ha ricordato l’11 luglio del 1899 quando l’iconica azienda italiana è stata fondata con lo spirito della startup. “L’11 luglio del 1899 inizia la storia di un marchio unico al mondo, che aveva una risorsa preziosa: l’ingegnosità italiana, quell’inesauribile capacità di fare tanto con poco, per creare automobili che sarebbero poi entrate nell’immaginario collettivo del nostro Paese”, ha detto il numero uno del gruppo.