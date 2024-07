Eccellenza La Massese sta cambiando pelle Restano solo 3 atleti della passata stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Staquasi completamentelache è rimasta con tre soli giocatori, uno per reparto. In difesa è stato confermato Tiziano Andrei, a centrocampo Antonio Brizzi ed in attacco Andrea Vignali. La rosa, anche alla luce del non esaltante ultimo campionato, è stata profondamente rivisitata. In porta si è puntato su due ragazzi classe 2001: Alessio Mariani (ex Seravezza) e Matteo Cozzolino (ex Magra Azzurri). Nella retroguardia l’acquisto più esperto è sicuramente l’esterno destro Matteo Mapelli (1997) che proviene dalla serie D. Per il resto il reparto è composto da giovani come Omar Rouiched (2002 ex Colli Ortonovo), Marco Romiti (2003 ex Castelnuovo Garfagnana), Nico Quilici (2004 ex Tau Calcio) e le quote Nicola Banti (2005 ex Fezzanese) e Lorenzo Bossini (2006 ex Ghiviborgo).