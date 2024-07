È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Èildi. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 12 luglio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. In questocerchiamo di capire come sarebbe il mondo con l’eventuale vittoria di Donald Trump. Il ritiro dal Vecchio Mondo. Una rinnovata dottrina Monroe. Nessuna difesa dei diritti umani e dell’ordine globale “basato sulle regole”. E unprotezionismo. Ecco cosa può succedere con il ritorno di The Donald. E se invece vincesse Biden? Il presidente Usa sta facendo di tutto per convincere gli elettori e il partito di essere l’unico in grado di battere Trump, come nel 2020.