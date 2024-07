Bindi su Berlusconi e i pregiudizi duri a morire Sfregio a La7 | aeroporto dedicato? Viaggio in treno video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Rosye le vecchie ruggini con: siamo al paradossale. Perché quando gli argomenti reali mancano, ci si rifugia nella stravaganza dialogica, nell’estrosità della rivisitazione In una parola: nel grottesco di argomentazioni e giustificazioni. È quanto, più o meno, abbiamo visto accadere ieri nella puntata di In Onda (clicca qui per vedere l’estrattodell’intervento in oggetto), quando Luca Telese ha infilzato l’ospite di turno, Rosy, con una domanda a effetto piazzata sotto la cintura, e a cui l’interpellata ha replicato con una certa bizzarria di giustificazioni. «Lei avrebbe qualche difficoltà a volare ora da Roma per andare in Lombardia col tagliandino dell’Silvio?», è stato allora l’interrogativo, mirato a provocare platealmente sulla decisione di intitolare l’di Malpensa all’ex premier, che tante sollevazioni di scudi ha registrato negli ultimi giorni Rosisu, la provocazione in tv Una domanda che punta in alto.