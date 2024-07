ASL Salerno Botteghe della Comunità | un nuovo progetto per il benessere dei pazienti con comorbilità CRM

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si è tenuto ieri mattina, presenziato dal Direttore Generale Gennaro Sosto, il primo incontro di kick off del“Appropriatezza ed efficacia nella presa in carico deiconcardio-renali-metaboliche (CRM)” dell’Azienda Sanitariaprovincia di. Lo scopo è quello di analizzare e redigere, per la coorte diaffetti da più patologie, un percorso terapeutico, assistenziale e di prevenzione partendo dalle aree interne del Cilento e dalla stratificazionepopolazione. Un ulteriore tassello che arricchisce la più ampia progettualità delleASL, unicum sperimentativo nel panorama del sistema sociosanitario nazionale. La sindrome cardio renale metabolica è una malattia sistemica caratterizzata da interconnessioni fisiopatologiche tra diversi fattori di rischio metabolici, cardiovascolari e renali che portano alla disfunzione multiorgano attraverso diverse patologie che coesistono e si rinforzano tra loro, determinando un’accelerazionecomplessità clinica e organizzativa insempre più anziani, con un elevato tasso di eventi avversi.