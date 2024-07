Wimbledon 2024 Alex De Minaur costretto al ritiro prima dei quarti contro Djokovic | cosa succede con le scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Denon scenderà in campoNovak, nel match valevole per idi finale di. Il “Demone” australiano ha infatti accusato un problema fisico proprio sul match point della sfida di ottavi di finaleFils. A questo puntoaccede alle semifinali senza giocare nemmeno un punto, maaccade a livello di? Andiamo a scoprirlo insieme. In questo caso, dal momento che i giocatori non sono nemmeno scesi in campo, la partita viene considerata nulla (VOID). Se gli appassionati di betting hanno giocato la partita in singola, allora la quota giocata verrà rimborsata. Se invece il match trae Deera stato giocato all’interno di una multipla, allora la giocata rimane valida ma non si considera più la quota della partita annullata.