Vicchio prosegue l’intervento al ponte sulla Sieve | ora il piano stradale

Firenze, 10 luglio 2024 - Proseguono con regolarità i lavori di consolidamento e restauro del ponte in località, nel comune di. Ora si rifà il manto, ed è dunque necessaria la chiusura totale alla circolazione dal 15 luglio fino al 9 agosto. Si tratta di un intervento complesso e articolato in più fasi, finanziato per 500.000 euro nell'ambito del Pnrr. Il ponte, che ha subito nel tempo vari rimaneggiamenti mantenendo però inalterata la sua forma medioevale originaria, ha una portata fino a 18 tonnellate, con una carreggiata di 3,60 metri per un solo senso di marcia (regolato da semaforo). Tra gli aspetti più significativi del progetto predisposto dal Comune e concordato con la Soprintendenza, il ripristino della muratura e la ricostruzione delle parti più ammalorate, il restauro con pulizia delle superfici e la posa in opera di nuova pietra, il consolidamento strutturale sia delle arcate e che della pavimentazione, la realizzazione di armatura metallica, il taglio della vegetazione infestante, nuovo impianto di illuminazione pubblica.