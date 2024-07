Traffico Roma del 10-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare incolonnamenti perintenso tra la diramazionesud della via Appia in carreggiata interna e altre code a tratti in facciata esterna tra laFiumicino e la via del Mare attenzione per un incidente in città sulla via Ardeatina con rallentamenti all’altezza di via Delle cornacchiole divieto di transito per la presenza di alberi sulla carreggiata su via con la macchina nel tratto tra via delle Cerquete via Celestino Rosatelli chiusa ancora via Ardeatina per uno smottamento nel tratto compreso tra via Appia Antica via delle Sette Chiese sulla circonvallazione Gianicolense invece un divieto di transito a causa di lavori tra viale di Trastevere Piazza Enrico Dunant in questa direzione per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito