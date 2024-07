Tajani lancia candidatura italiana per inviato Nato fianco sud

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il ministro degli Esteri Antoniolaper l'sul fronte sud dell'Alleanza, definita una "priorità" per il nostro Paese. "Ci sono anche degli eccellenti candidati italiani. Credo che proprio per la conoscenza che l'Italia ha di tutta l'area mediterranea, a partire dai Balcani all'Africa e al Medio Oriente, ma anche l'area del Golfo. Possiamo mettere a disposizione dell'Alleanza atlantica nomi di alto livello con conoscenza sia dellasia della realtà delSud", ha dettoparlando con la stampaa margine del summitdi Washington. In una bozza del comunicato dellariportata da un giornalista di Reuters su X si legge infatti che l'Alleanza designa unspeciale per il sud, in riferimento al Medio Oriente e all'Africa.