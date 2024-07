Subaru al Goodwood Festival of Speed | ecco la WRX Project Midnight

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 10 luglio 2024)WRXalof: potenza estrema e leggerezza da corsa in fibra di carbonio Laha fatto il suo ingresso alofcon una WRX che si distingue da tutte le altre. Denominata, questa vettura completamente nera è realizzata interamente in fibra di carbonio, riducendo drasticamente il peso complessivo. Ciò che rende questa vettura così speciale è principalmente il suo motore potenziato. Il motore flat-four da 2.0 litri, derivato dal team di rallycross diMotorsport USA, sviluppa ora 670 CV e 922 Nm di coppia. Equipaggiato con un turbo e un intercooler, il motore raggiunge i 9.500 giri/min e trasmette la potenza a tutte e quattro le ruote, come ci si aspetta da una WRX.