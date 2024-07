Strage di Erba Nuzzi si scaglia contro i trombettieri innocentisti Scintille in tv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dietro alla mancata revisione del processo per ladisecondo Gianluigic'è un elemento chiave: "Non è stata presentata nessuna nuova prova, solo pastiglie effervescenti che possono fare 'bolle', possono dare delle suggestioni ma la verità è un'altra", attacca il giornalista che non ha mai creduto alla solidità delle tesi innocentiste su Olindo Romano e Rosa Bazzi, come ribadito a più riprese nella sua trasmissione Quarto Grado. Nel giorno in cui la seconda sezione penale della corte d'Appello di Brescia ha ritenuto "inammissibili" le istanze della difesa che chiedeva la revisione della sentenza di ergastolo ai due coniugi per gli omicidi del 2006,torna a commentare il caso nella puntata di mercoledì 10 luglio di Zona Bianca, su Rete4.