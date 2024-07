Stefano Meloccaro | “A Wimbledon da 25 anni oggi noi italiani qui camminiamo a petto in fuori”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Intervista al giornalista che daracconta il tennis per Sky Sport. Lo incontriamo a, posto che è diventato praticamente casa sua: "È la Disneyland del tennis, una macchina del tempo per chiunque venga qui".parla di quanto stia cambiando il del tennis in Italia con l'effetto Sinner: "I ragazzi sono molto sensibili al campione, è una grande opportunità". E poi la nostalgia per Federer e Nadal: "Si va sempre oltre, chi gli succederà non sarà da meno". .