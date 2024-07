Stalking | perseguita l’ex compagna Scatta divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024). A Giugliano ieri mattina eseguita ordinanza deldinei confronti di un uomo:va la ex.. Nella mattinata del 09 luglio scorso, in Giugliano in Campania, i carabinieri della Tenenza di Quarto Flegreo hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare deldiai luoghi frequentati dalla persona offesa condi comunicazione. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli su delega della Procura della Repubblica Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribinale di Napolo, su proposta della Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione Fasce Deboli nei confronti di un soggetto indagato per il reato di atti persecutori.