Sarò Franco – canzoni inedite di Califano vince la Targa Tenco 2024 come Miglior album a progetto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) SANREMO – È “di” il disco vincitore della prestigiosa” con 12 brani interpretati da grandi nomi della musica italianaTiromancino, Amedeo Minghi, Phil Palmer, Patty Pravo e molti altri. “Questa è una vittoria corale – afferma Alberto Zeppieri responsabile del: un premio che va a tutta la squadra di lavoro, non solo al produttore. In primis va condiviso con Frank Del Giudice (compositore di tutte le musiche dei brani inediti scritti con il “Califfo”) e con Silvia(figlia di), che ringrazio per avermi concesso il privilegio di inventare una più voci e con più anime artistiche e musicali, e per aver avuto da loro la possibilità di gestire il tutto in piena autonomia.