Recensione Luigi’s Mansion 2 HD | Quasi-dent Evil

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si torna a Cupavalle con2 HD, citando ladi nove anni fa: “siete pronti per una nuova avventura ectoplasmatica?” Così quantomeno titolava lasul (tristemente quintultimo) numero 138 di Nintendo la Rivista Ufficiale, mentre forse il nostro gioco di parole per2 HD suoneràsarcastico. Non lo è, sebbene il contesto storico-videoludico sia tutto fuorché paragonabile al 2013. Gli amanti della Grande N più attenti (e longevi) ricorderanno che nove primavere fa il gigante in rosso si è tinto di verde per istituire l’Anno di Luigi, dedicando al baffetto numero due il mitico Mario & Luigi: Dream Team Bros., un reveal anticipato del personaggio in Super Smash Bros. for Nintendo 3DS e New Super Luigi U, tra le svariate aggiunte minori in altri progetti.