Raid sull’ospedale pediatrico L’Onu a Putin | crimine di guerra In due anni uccisi 559 bimbi ucraini

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lain Ucraina verrà ricordata come la strage degli innocenti. I bombardamenti delle ultime ore hanno provocato almeno 41 morti e raso al suolo l’ospedaledi Kiev, il più grande del Paese, sventrato da un missile da crociera KH101, lanciato dall’interno della Federazione russa. Il ministero della Difesa di Mosca ha cercato come sempre di ribaltare la realtà, spiegando che non c’è stato nessun coinvolgimento nell’attacco e che la distruzione del luogo di cura è stata dovuta allo schianto di un missile di difesa aerea ucraino lanciato da un sistema antiaereo all’interno dei confini della città. Ancora più vergognoso il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, che ha definito l’attacco "una trovata pubblicitaria costruita sul sangue" e che la tragedia verrà "deliberatamente utilizzata come sfondo" per la partecipazione di Zelensky al summit Nato.