Promozione Vigor Castelfidardo arrivano Carlo Maria Corneli e Tommaso Stampella

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I due calciatori di Filottrano, l’ex capitano della Filottranese e l’ex attaccante del Montefano, rinforzano la squadra di mister Malavenda, 10 luglio 2024 –saranno due nuovi giocatori della. L’ex capitano della Filottranese e l’attaccante ex Montefano, entrambi filottranesi doc, sono i primi rinforzi ufficiali della nuova era fidardense con Gianmarco Malavenda in panchina.(nella foto di copertina a sinistra), centrocampista classe 1995, è nato e cresciuto calcisticamente nella Filottranese, diventandone capitano dal 2018, e in particolare nelle ultime due stagioni in Prima Categoria. Vi avevamo raccontato il suo sofferto addio alla società appena un mese fa (leggi qui), dopo 13 anni consecutivi di militanza nella società di via Gemme, tra giovanili e Prima Squadra.