Principe Harry | in 58mila chiedono che gli venga sottratto un premio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sono state settimane tranquille per ile per la moglie Meghan Markle. La coppia, infatti, non è esposta mediaticamente dallo scorso maggio, quando ha intrapreso un tour quasi reale in Nigeria, che le ha permesso di avere il controllo di titoli e copertine della stampa mondiale. Da allora tutto si è calmato fino a questo momento, quando la polemica è tornata a scuotere ancora una volta il secondogenito del re Carlo III. Ilè tornato al centro della polemica. Il motivo di tutto è la consegna del premio ESPY a Pat Tillman per il suo lavoro con la Invictus Games Foundation, che rappresenta il progetto più personale che il duca di Sussex ha creato per i veterani militari e i feriti in servizio. Ciò che era iniziata come una critica nei confronti del premio, si è trasformata in una vera e propria protesta.