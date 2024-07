Ogni storia d’amore è una fine il romanzo a quattro mani degli autori misteriosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – Ci sono storiecosì intense e intime che vanno protette dal nomestessi protagonisti. Eppure allo stesso tempo non vanno taciute, ma raccontate in tutta la loro forza e verità. E’ così che da alcuni giorni è in libreria un, edito da Mondadori, che non svela i suoi, ma che in questo modo ci consegna un’avventura dell’anima forse ancora più travolgente. “è una” è il titolo del libro a, che ci accompagna nella passione vera vissuta da Aura Cenni e Lorenzo Donati. Chi si celi dietro questi due pseudonimi non si sa. Si conoscono invece bene i luoghi tra Firenze, San Gimignano, la Versilia. E i tempi, l’oggi e l’ieri nei giorni della Liberazione fiorentina.