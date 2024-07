MORGAN STALKER? RAI REPLICA | NESSUN CONTRATTO CON L’ARTISTA AL MOMENTO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Parla la Rai, dopo un urgente consulto interno a seguito del processo che vede coinvoltoper stalking e diffamazione con prove schiaccianti mostrate dalla Lucarelli. In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge, Rai precisa che alnon ha in essere alcuncon. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli. Il più volte annunciato programma diper Rai3 era probabilmente destinato al 2025 e, vista la situazione, non vedrà la luce nel prossimo futuro e ci auguriamo mai. L'articolo? RAI: “CONAL” proviene da BUBINO.