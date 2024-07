Lega e Fi votano con il Pd per cambiare la legge Severino | sindaci sospesi solo dopo condanna definitiva Governo spaccato | Fdi si astiene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Camera ha approvato un ordine del giorno e chiede un impegno alper modificare la. Ma la maggioranza si divide:e Forza Italiainsieme al Pd, mentre Fratelli d’Italia non partecipa al voto. Unici contrari i deputati del Movimento 5 stelle. L’ordine del giorno, presentato da Debora Serracchiani al ddl Nordio, riguarda la norma relativa alla sospensione die amministratori locali dai loro incarichiuna sentenza di primo grado prevedendola invecea sentenza(tranne che per i reati di grave allarme sociale) equiparandoli così ai parlamentari, ai ministri e ai sottosegretari. In pratica si chiede aldi intervenire per eliminare quella parte dellache prevede la sospensione deigià allain primo grado.