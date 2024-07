Le celle sono di nuovo agibili Chiusa solo quella incendiata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tregua al Beccaria, dopo l’ennesimo allarme scattato domenica sera al carcere minorile di via Calchi Taeggi per via di un incendio. La situazione è tornata alla normalità:una stanza,in cui è divampato il rogo (domato in poco tempo) è rimasta inagibile. Tutte le altredello stesso repartotornate a ospitare i giovanissimi reclusi che domenica erano stati trasferiti provvisoriamente in un’altra ala. Per la terza volta in due mesi, gli agenti di polizia penitenziaria sitrovati a fronteggiare un’emergenza innescata da un incendio. Non somo mancati altri momenti di tensione, tra cui due evasioni. Nel frattempo il numero dei detenuti è diminuito (oggiuna cinquantina) e, soprattutto, lunedìentrati in servizio 33 nuovi agenti (più altri 11, tra ieri e oggi) inviate a rinforzare un organico cronicamente carente.