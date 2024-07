Il mistero di Magdalena e del collezionista di ossa | ecco cosa li lega ad Emanuela Orlandi La nuova pista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Come se fossero scatole cinesi, i delitti irrisolti spesso ne racchiudono altri in un intricato rimando di misteri. E può anche succedere che seguendo le tracce per risolvere un cold case si trovino verità inaspettate, che ne risolvono altri. Potrebbe essere questo il caso di Magdalenda Chindris che in questi giorni è tornata alla ribalta delle cronache, in vista di una possibile svolta sul suo oscuro destino grazie alle nuove tecnologie di investigazione. Ma il suo nome potrebbe non dire molto per cui ricostruiamo la vicenda di questa donna scomparsa da Roma il 31 maggio del 1995. La scomparsaAl momento della scomparsa, la 47enne di nazionalità rumena di elevata cultura e frequentatrice di salotti letterari indva “pantaloni marroni di lana con una foratura all’altezza del cavallo, e scarpe marroni di pelle”: così si legge dalla scheda scomparsi di “Chi l’ha visto”, redatta nel giugno di quello stesso anno, il ’95.