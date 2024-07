Il Milan parla francese | 13 milioni per il primo colpo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilè sempre più pronto are: rossoneri pronti per ila centrocampo, ecco 13di euro per chiudere “Ilnon sarà costruito in un giorno“, parole – quelle di Zlatan Ibrahimovic – che risuonarono chiare e forti nel giorno della presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore e che oggi, inevitabilmente, trovano conferme. Il mercato del club meneghino è pressocché statico, fermo che più fermo non si può, almeno all’apparenza. Al 10 luglio nessunin entrata con il tecnico lusitano che dovrà lavorare al momento sulla rosa della scorsa stagione senza una pedina fondamentale come Giroud, volato Oltreoceano. Di certo la situazione relativa all’attaccante ha rallentato il tutto, con Zirkzee peraltro pure sfumato, come beffa clamorosa.