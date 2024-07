Il cimitero urbano entra tra i siti monumentali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ildi Cesenaa far parte deistorici edell’Emilia Romagna. Realizzato su progetto di Barbieri (1809) nel luogo in cui sorgevano la chiesa e il monastero di Santa Croce, ilè stato inaugurato il 1º maggio del 1813 da Giacomo Bertozzi. La struttura, in stile neoclassico, ospita le tombe di cittadini illustri, come Renato Serra, Maurizio Bufalini, i marchesi Ghini, i conti Chiaramonti. Nella cripta delè presente un ossario in ricordo delle vittime della seconda guerra mondiale. Sulla base del pregevole valore artistico e culturale, ilcesenate è spesso oggetto di visite guidate e iniziative organizzate dall’Amministrazione d’intesa con privati, particolarmente apprezzate dai cittadini.