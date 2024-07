Fiore Mio il film di Paolo Cognetti in anteprima a Locarno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (askanews) – In compagnia dell’inseparabile cane Laki, lo scrittore Premio Stregatorna nello scenario alpino de “Le otto montagne”, questa volta per un documentario che racconta il Monte Rosa attraverso paesaggi mozzafiato e incontri con chi nella montagna ha trovato, prima che una casa, un vero e proprio “luogo del sentire”. Con queste prime immagini inizia il viaggio di “Mio”, il primoscritto, diretto e interpretato da, che verrà presentato inmondiale alla 77esima edizione delFestival come evento di pre-apertura il 6 agosto in Piazza Grande. Dopo il successo de “Le otto montagne”, tratto dal suo omonimo romanzo e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2022,arriva al cinema il 25, 26 e 27 novembre con un nuovo titolo, prodotto da Samarcanda, Nexo Studios, Harald House e EDI Effetti Digitali Italiani con il sostegno dellaCommission Vallée d’Aoste.