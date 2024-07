Donatella Di Pietrantonio e la sua età fragile

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Premio Strega 2024: vinceDicon il romanzo “L’età”, la terza donna in 21 anni. “La mia voce in difesa dei diritti delle donne”Diha dedicato la vittoria alle donne, promettendo di essere portavoce di un messaggio importante: difendere i diritti conquistati dalle generazioni precedenti ma ancora oggi in discussione Conosciuta anche come Bacucco,Di, autrice abruzzese, ha vinto il Premio Strega 2024 con il romanzo pubblicato da Einaudi “L’età”. La scrittrice, che aveva già conquistato lo Strega Giovani, attraverso il rapporto tra una madre, Lucia, e la figlia ventiduenne Amanda, ha voluto parlare, sconfessandoli, di alcuni stereotipi ancora duri a morire. Sullo sfondo anche tutto lo smarrimento dettato dalla pandemia.