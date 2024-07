Daniela Santanchè deve versare 45 milioni di euro in Visibilia per scongiurare la liquidazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024)4,5diinEditore per evitare il fallimento. Efarlo entro due settimane. L’amministratore giudiziario dell’azienda Maurizio Irrera ha convocato per il 24 e 25 luglio l’assemblea degli azionisti e ha chiesto loro un aumento di capitale da 6,2. Ovvero 4,5 per l’azionista di maggioranza (la ministra del turismo e senatrice di Fratelli d’Italia) e 1,7 a quelli di minoranza. E intanto la procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per falso in bilancio di 17 ex amministratori, manager e sindaci, tra cui il compagno diDimitri Kunz,. L’udienza preliminare si terrà il prossimo 3 ottobre. Intanto lei ha “girato” al tribunale la palazzina in cui viveva per ripianare i debiti dell’azienda.