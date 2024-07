Cosa fare in Toscana nel weekend | la mappa delle sagre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – Tanti, tantissimi appuntamenti con leinnel pieno della stagione più ricca di questi appuntamenti. Ecco una selezione di eventi da non perdere; per segnalazioni si può scrivere a [email protected] AREZZO FIRENZE GROSSETO LIVORNO LUCCA MASSA-CARRARA PISA PISTOIA SIENA AREZZO Da giovedì a domenica a Olmo, frazione di Arezzo, appuntamento al campo sportivo con la classica sagra della bistecca, aperta dalle 20. Segue ballo. Da giovedì a domenica Albergo, frazione di Civitella, c’è la classica sagra del crostino al campo sportivo. Si cena dalle 20, c’è anche la pizza. Non mancano giochi, area giovani e ballo. Tradizionale anche la sagra della rana di Bucine, a Pietraviva, da giovedi a domenica.