Come svuotano il portafogli dell' avvocato | M5s l' arma dei ribelli contro Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non tirerebbe una bella aria all'interno del Movimento 5 Stelle, soprattutto nei confronti del leader Giuseppe. I grillini che non riescono a digerirlo si starebbero "vendicando"a sua leadership facendo leva sul meccanismoe restituzioni. Meccanismo che prevede di devolvere al Movimento 2000 euro ogni mese. Non tutti però avrebbero accettato questo nuovo corso. Secondo Repubblica, sarebbero 38 i grillini al momento non in regola col pagamento. Tuttavia, se per alcuni si tratta solo di un ritardo, per altri invece dietro la scelta di non pagare ci sarebbe un motivo diverso. Potrebbe trattarsi, infatti, di una mossa strategica, un modo per mettere in difficoltà il leader. Tra questi c'è anche chi è in attesa di capire cosa succederà e se ci sarà davvero una deroga per il limite dei due mandati.