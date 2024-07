Chiusura Jabil Della Valle M5S | Un attacco al territorio che lascia 420 famiglie senza sostentamento nel silenzio del Governo e della Regione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa notiziadello stabilimentodi Marcianise è un fulmine a ciel sereno. Dopo due anni di interlocuzioni con i sindacati, il colosso dell’elettronica ha deciso di abbandonare l’Italia per spostarsi in Croazia,ndo 420nel caos e nell’incertezza. Questo è undiretto al nostroe alla sua economia, e avviene nell’indifferenza totale delMeloni, del ministero dell’Economia e di Invitalia. “È inaccettabile che centinaia di posti di lavoro vengano sacrificati per gli interessi finanziari di pochi. Questa decisione egoisticaè una pugnalata al cuore di Terra di Lavoro. Ancora una volta, ilMeloni dimostra la sua incapacità nel difendere i diritti dei lavoratori italiani”, dichiara Danilo, eurodeputato del Movimento 5 Stelle.