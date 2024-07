Chignolo d’Oneta 82enne schiacciato dal tronco di un albero | è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Oneta. Un uomo di 82 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni in elisoccorso dopo essere stato colpito daldi un. L’infortunio agricolo intorno alle 10,20 di mercoledì mattina (10 luglio) in un luogo impervio nel territorio comunale di Oneta nella frazione, non lontano dalla Madonna del Frassino. L’anziano – residente ad Oneta – stava tagliando la pianta quando, durante le operazioni di potatura, ilgli sarebbe caduto addosso schiacciandolo. I carabinieri di Clusone sono al lavoro per ricostruire i dettagli dell’accaduto. L’uomo è stato trasportato in ospedale con un trauma al volto e al torace: le suesonoma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre all’elisoccorso decollato da Bergamo, una squadra del Soccorso alpino.