Campionati Europei Under 17 Messora unica modenese convocata

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ultimi giorni di preparazione per le Nazionali17 di hockey Pista, maschile e femminile, che si sono ritrovate a Recoaro per completare la preparazione in vista deglidi categoria, in programma ad Olot (Spagna), nel nordest della Catalunya a pochi chilometri dal confine francese, nelle date 15 Luglio e 20 Luglio, già sede dell’Europeo Senior Femminile a Dicembre 2023. Il calendario vedrà esordire lunedì 15 luglio le due nazionali: alle ore 11:15 i ragazzi contro il Portogallo e alle 14:45 le ragazze contro la Germania, mentre domenica 14 luglio sarà il giorno per le prove pista. Nelle fila delle ragazze in azzurro,, la giovane Teresa(nella foto), che prosegue con successo il suo cammino di crescita in Nazionale: per laè probabilmente pronto un ruolo da titolare in un torneo che si preannuncia di buon livello tecnico, e sicuramente molto spettacolare, come sono state le ultime uscite delle Azzurrine, reduci dal successo al Torneo EuroGirls 2024, disputato a Vordemwald in Svizzera, a Febbraio scorso.