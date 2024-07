Attraversa lo Stretto di Messina a 260 metri di altezza L' impresa di Roose

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) AGI - È a oltre metà percorso l'Crossing' dell'atleta estone Red Bull Jaan, che stando lodisu una slackline di soli 1,9 cm di larghezza, sospesa a 200sul livello del mare. Alle 8.30 di questa mattina Jaan e' salito sul pilone di Santa Trada, a Villa San Giovanni sul versante calabrese a un'di 265(misura superiore al più alto grattacielo italiano), e ha iniziato a sistemare i suoi ganci e assicurarsi del preciso assetto. Alle 8.45 in punto l'atleta si e' alzato in piedi sulla slackline e iniziato la sua traversata raggiungendo il primo km intorno alle ore 9:30, dopo 45 minuti dalla partenza. L'arrivo è previsto in Sicilia, dopo oltre 3,5 chilo, a Torre Faro aa un'di 230