Alex alterato durante il rito? Parla lo sciamano Thamaak Servono esperti La situazione può sfuggire di mano

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per ora c’è un’unica certezza attorno alla morte diMarangon, il barman 25enne trovato morto su un isolotto nel Piave. E quella certezza deriva dall’autopsia sul corpo del giovane, secondo cui ad uccideresono stati dei colpi da corpo contundente, forse un bastone, all'altezza della tempia sinistra, che hanno portato alla sfondamento del cranio, e alla parte sinistra del torace ed addome, che hanno sfondato la gabbia toracica. Una morte violenta, lontana dal clima di serenità e meditazione, forse, in cuivoleva immergersi la sera prima dell’omicidio, quando ha partecipato a un radunocon musica e - probabilmente - l’uso di sostanze allucinogene come l’ayahuasca. Segui su affaritaliani.it .