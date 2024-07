Accadde oggi 10 luglio | Giovan Battista Pienti ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 10edricorrenze Ieri vi abbiamo raccontato anche degli ottant’anni di Renzo Corni: nella Reggiana è stato compagno di squadra di, nato il 101944 e che in Serie B indossò inoltre le maglie di Arezzo e Bari. Nel massimo campionato invece giocò anche con la Sampdoria. Nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, la Germania campione del mondo veniva sconfitta a sorpresa dalla Bulgaria ai Quarti di Usa ’94: quel dì vestirono per l’ultima volta la casacca della ‘Mannschaft’ gli iridati Bodo Illgner, Guido Buchwald, Rudi Voller e il compianto Andy Brehme. Compiemezzo secolo Lele Adani, che in molti hanno conosciuto e conoscono nelle vesti di commentatore: da giocatore vinse una Coppa Italia con la Fiorentina.