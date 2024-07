Abito midi a fiori nell’armadio? 3 idee look per indossarlo questa estate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’estetica Bridgerton, proprio in concomitanza con la nuova stagione della serie tv, è tornata. Introdurre nel proprio guardaroba ivittoriani con crinoline e corsetti non è però sempre semplice. Se non fosse per i vestito aoutfit, un grande classico che si riscopre più moderno che mai. Da indossare e abbinare per l’2024 uscendo dagli schemi. Una scarpa che non si sarebbe mai scelta, una borsa per segnare un cambio di sinfonia o l’aggiunta di un capo originale sopra. I metodi di styling per rivoluzionare l’dell’sono tantisimi. Che lo si desideri più casual, formale o da sfruttare in vacanza, ecco come fare utilizzando accessori che tutti abbiamo nel guardaroba.