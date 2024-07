A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 10 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024), mercoledì 10, si corre l’undicesima tappa delde. Tornano le montagne alla Grande Boucle con quattro GPM ravvicinati negli ultimi chilometri. Frazione dalla difficile lettura tattica, con i big che potrebbero muoversi così come potrebbe andare in porto la fuga. Ritorno le montagne, e sul massiccio centrale Remco Evenepoel trova terreno adatto alle sue caratteristiche. Saranno ben 211 i chilometri da affrontare quest’per la carovana, dalla partenza di Évaux-les-Bains all’arrivo a Le Lioran. Sei in tutto i GPM da affrontare, con un totale di 4192 metri di dislivello. La differenza sarà fatta soprattutto negli ultimi sessanta chilometri, dove in rapida successione troviamo Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km all’8,1%), Col de Pertus (4,4 km al 7,9%) e Col de Font de Cère (3,3 km al 5,8%).