Volotea a Salerno giovedì 11 primo volo verso Nantes sabato 13 via ai collegamenti con Cagliari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Si accendono i motori a11 luglio decollano ufficialmente i primi voli dallo scalo campano, tra cui il collegamento operato daalla volta. Ma non solo:13 luglio è in programma anche il. La compagnia aerea, una delle compagnie indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa nell’ultimo decennio, è stata la prima ad annunciare l’avvio delle proprie attività presso l’aeroporto-Costa d’Amalfi, a testimonianza del suo impegno sul territorio e della preziosa collaborazione con Gesac e la regione.È quasi finita l’attesa per i primi voli in partenza dallo scalo di. È tutto pronto, infatti, per il collegamento di, la città francese della Loira Atlantica che, con il suo patrimonio artistico, culturale e storico sorprende e incanta i tanti visitatori e li invita a immergersi tra i suoi luoghi simbolo, dal château des ducs de Bretagne al passage Pommeraye, dal Musée d’Arts alla galerie des Machines.