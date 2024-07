Vitas Frigo Fabbri regolarissimo È vicino al Trofeo Crono Climber

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Doppia gara per il centauro ravennateBabbi, a Isola del Liri, in provincia di Frosinone, nel2024. E tanti punti per confermare in titolo di campione d’Italia anche in questo 2024. Infatti,Babbi ottiene un sesto e un primo posto nelle due prove del sabato e un primo e un secondo nelle due della domenica, facendo passi avanti nella classifica generale e portando il suo totale a 243, inseguito da o Giusti e Ferrara. PerBabbi ben 80 punti conquistati nel weekend sui 100 a disposizione ne fanno ancora il favorito per la vittoria finale. Soddisfazione, dunque, per il romagnolo, in sella alla sua Suzuki GSX R 1000 R: "Due vittorie e un secondo posto sono importanti per la classifica. Inoltre ho migliorato il mio tempo dello scorso anno di qualche secondo e dunque posso ritenermi soddisfatto, anche se, naturalmente, ilè undi regolarità in salita".