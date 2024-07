Tragedia nel calcio | il campione muore a 62 per una puntura d’ape una città intera in lutto

Leggi tutta la notizia su tvzap

Proprio in queste ore Stefano Guerra, ex calciatore classe 1962, è morto in seguito alla puntura di un'ape, insetto al quale risultava allergico: sapendo di esserlo, avrebbe chiesto immediatamente aiuto, ed è stato soccorso, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Era ricoverato da alcuni giorni in condizioni disperate all'ospedale Santa Maria Nuova, a Reggio Emilia. Dopo la puntura dell'insetto, avvenuta mentre Guerra stava svolgendo un'attività di volontariato, il 62enne è andato in choc anafilattico, che gli avrebbe poi causato un infarto. Il difensore, nativo di Verona e cresciuto nel Vicenza, aveva militato in varie squadre italiane (tra cui il Prato), ma è rimasto soprattutto nel cuore dei tifosi della Reggiana, squadra con la quale aveva conquistato una storica promozione in serie B nel 1988-89, con l'allenatore Pippo Marchioro.