Stellantis tracollo in un trimestre | le cifre John Elkann cola a picco

(Di martedì 9 luglio 2024) Altro che un milione di auto all'anno. La produzione degli stabilimenti italiani diè in forte calo nel primo semestre del 2024, dopo tre anni di crescita. I numeri sono impietosi e a comunicarli è la Fim Cisl: da gennaio a giugno la produzione si è fermata a 303.510 veicoli, il 25,2% in meno rispetto al primo semestre dello scorso anno. Ma il dato complessivo non la dice tutta. La geografia produttiva dell'ex impero Agnelli è a dir poco preoccupante. È in rosso il bilancio di tutti gli stabilimenti tranne Pomigliano e Atessa, dove comunque rallenta la crescita. Secondo la Fim «si prospetta una produzione a fine anno poco sopra i 500mila veicoli». «I dati della produzione nei primi sei mesi del 2024 segnano un'inversione di tendenza negativa rispetto al semestre dell'anno precedente, con una quantità tra autovetture e furgoni commerciali di 303.