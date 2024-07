Spagna-Francia streaming live | come guardare la semifinale di Euro 2024 gratuitamente

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Cerchi uno streaming di Spagna contro Francia? Abbiamo quello che fa per te. Spagna contro Francia è gratis su BBC One/BBC iPlayer nel Regno Unito. Britannico all'estero? Usa una VPN per guardare Euro 2024 gratis da qualsiasi luogo. Spagna vs Francia Data: Martedì 9 luglio Calcio d'inizio: 20:00 BST / 15:00 ET / 12:00 PT STREAM LIBERO: Lettore iBBC La Spagna è stata comodamente la squadra migliore a Euro 2024 e dopo che il colpo di testa di Mikel Merino ha suggellato la loro sconfitta per 2-1 ai supplementari contro la Germania padrona di casa nei quarti di finale, anche la Roja ha dovuto lavorare sodo per la propria brillantezza. La squadra di Luis de la Fuente è ora su una serie di sette vittorie consecutive e ha assaporato la vittoria in 15 delle sue 19 partite dall'inizio del 2019, il miglior record in Europa.