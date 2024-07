Sondrio si tuffa nel torrente Masino e viene trascinato via | chi è il 17enne disperso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Stava passando un pomeriggio con gli amici, sulla riva del. Ma ha ceduto alla tentazione di vincere la calura estivandosi nelle fresche acque di una pozza profonda: da allora non si hanno più notizie delche è statodalla corrente del corso d’acqua a Cataeggio, frazione in territorio comunale di Val), ingrossato a causa del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la zona. Il giovane al momento risulta. Dalle poche informazioni trapelate sinora si sa che è un ragazzo di origine italiana e che risiede a Rho, in provincia di Milano. L’amico ferito A chiamare i soccorsi sono stati gli altri giovani presenti. Uno di loro, un ragazzo di 22 anni residente nel quartiere milanese di Baggio, si erato tra le acque nel tentativo di recuperare il suo amico: il tentativo gli ha procurato diverse fratture alla schiena, a una gamba e al bacino.