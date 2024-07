Scherma a Parigi 2024 la scherma maschile americana pronta ad abbattere lo storico moloch dei zero titoli maschili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Uno dei principali temi d’interesse legati allain quel diriguarda gli Stati Uniti d’America, decisi a spezzare una maledizione storica. Nel settore, nessuno schermidore stars&stripes si è ancora imposto in un’arma canonica (fioretto, spada, sciabola). È doveroso effettuare questa puntualizzazione, poiché un oro olimpico americano tra gli uomini esiste, seppur in tutto e per tutto apocrifo. Arrivò nel bastone, inserito nel programma a Cinque cerchi esclusivamente nell’edizione di St.Louis 1904 (più simile a una fiera universale che a dei Giochi olimpici). Lo conquistò Albertson Van Zo Post in una competizione alla quale parteciparono solo tre atleti tutti americani! Insomma, quel pendaglio aureo c’è, ma è come se non ci fosse.