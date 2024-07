Ruba oltre 1 000 euro in un bar ma il finale è da libro Cuore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) Amedeo Gaudio, 68enne titolare del Bar Nettuno in via Cavour a Trento, lo scorso 4 luglio ha dovuto fare i conti con una rapina nel suo locale. Come ha riportato Leggo il ladro ha portato via circa 1.300ma, più che la comprensibile arrabbiatura, il sentimento che è prevalso nel 68enne è stata la compassione. Il ladro infatti ha lasciato una serie di messaggi sparsi nel locale come a volersi scusare del suo gesto così infame. I post-it lasciati nel bar dal ladroalla cassa svuotata, Amedeo ha trovato 3 post-it riportanti le seguenti frasi: “Scusami”, “Mi servivano, per favore perdonami”, “Sono un tossicodipendente”. Una richiesta di perdono che è sembrata quasi una richiesta d’aiuto. E in effetti i tre messaggi hanno molto colpito Amedeo, che si è trasferito negli anni ’80 a Trento per amore della moglie, che oggi non c’è più, originaria della Germania.